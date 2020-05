Turismo, DLT Viaggi lancia i Voucher 24 mesi: garanzia biennale sui pacchetti acquistati offerta dai Tour Operator a tutela dei viaggiatori

Prenotare ora la propria vacanza senza rischi, con una garanzia valida due anni per fruirne, cambiarla o cederla a terzi senza perdere i propri soldi. È così che il Tour Operator DLT Viaggi risponde alla crisi del settore turismo e alle paure dei viaggiatori: con il lancio di un circuito Voucher assimilabile ad una vera e propria moneta virtuale.

In un momento storico in cui i prezzi delle prenotazioni sono ai minimi storici il gruppo DLT promuove questa proposta innovativa valida da subito per tutte le destinazioni: Italia ed estero.

L’iniziativa prevede una validità dei Voucher per 24 mesi dalla loro emissione, utilizzabili illimitatamente su tutte le oltre 1000 soluzioni presenti sul canale www.dltviaggi.it. Chi ad esempio decide di acquistare un pacchetto mare per l’estate 2020, se impossibilitato a svolgere la propria vacanza non perderà nulla ma per due anni avrà la possibilità di convertire il pacchetto in questione in un’altra formula a sua scelta: dai viaggi culturali alle crociere, dalle proposte montagna alle località termali, dai ponti 2021 ai mercatini di Natale.

La possibilità di optare tra un’offerta completa e potenzialmente infinita di destinazioni è uno dei grandi punti di forza dell’iniziativa: il vantaggio di affidarsi ad un Tour Operator in grado di garantire un ventaglio di opzioni tra cui scegliere liberamente tipologia e periodo di vacanza a seconda delle necessità del momento. Ed oltre al catalogo di soluzioni che oggi DLT Viaggi offre, il Tour Operator rende possibile anche la scelta di nuove destinazioni perfino su richiesta del cliente.

In sintesi, chiunque acquisti oggi con DLT Viaggi potrà contare su un credito virtuale da utilizzare come e meglio crede. Come una moneta virtuale, sarà anche possibile la cessione a chiunque: una soluzione utilizzabile quindi anche come “pacchetto-regalo” ad amici e parenti.

E ancora, tra le facilitazioni messe in campo da DLT, in questo momento difficile per gli italiani anche dal punto di vista economico, la possibilità di saldi rateizzati: non sarà necessario versare immediatamente l’intera cifra del pacchetto acquistato ma anche un pagamento parziale darà vita all’emissione di un Voucher di pari importo e con le medesime garanzie di validità biennale di utilizzo.

«Come operatori del settore turistico siamo convinti sia necessario proporre idee innovative e vantaggiose per rilanciare la domanda, ed è così che è nata la nostra idea dei Voucher 24 mesi» – spiega l’amministratore del marchio DLT Roberto Sorrenti – «Ci mettiamo dalla parte di tutti coloro che hanno voglia di vacanza ma vivono oggi un momento di incertezza, tranquillizzandoli e mettendoli in condizione di non perdere nulla del loro investimento: proponendo anzi una soluzione che permetta loro di risparmiare e rimettersi in viaggio appena possibile».