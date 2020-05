Dalla musica alla cucina, Selena Gomez condurrà un cooking show: dieci puntate in collegamento streaming per scoprire tutti i segreti del cibo

La passione di Selena Gomez per la cucina approda sul piccolo schermo. La cantante avrà, infatti, un suo cooking show, ‘Untitled Cooking Project’, questo il titolo momentaneo. Il programma andrà in onda quest’estate su HBO Max, la piattaforma di streaming della rete statunitense.

Dieci gli episodi in tutto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che vedranno l’ex star di Disney Channel in collegamento streaming, a distanza, con un grande chef. Insieme, in una vera e propria videochiamata, prepareranno le ricette più disparate, spiegando passo passo la preparazione dei piatti.

“Ho sempre dichiarato apertamente il mio amore per il cibo– ha detto la cantante presentando la nuova avventura –. Mi hanno chiesto centinaia di volte nelle interviste cosa mi piacerebbe fare se avessi un’altra carriera oltre a quella di artista e ho risposto che sarebbe divertente essere una chef. Anche se non ho alcuna formazione vera e propria! Come tanti altri in isolamento a casa, mi ritrovo a sfornare ricette e a sperimentare in cucina più di prima”.