Ixekizumab indicato per le spondiloartriti assiali

Dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia Europea del Farmaco arrivano nuove indicazioni per ixekizumab, sì al trattamento per le spondiloartriti assiali

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) ha adottato un parere positivo raccomandando una modifica dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale ixekizumab (Taltz) per incluidere le spondiloartriti assiali. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di questo medicinale è Eli Lilly.

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha adottato il parere positivo per le seguenti nuove indicazioni.

Spondilite anchilosante (spondiloartrite assiale radiografica): ixekizumab è indicato in particolare per il trattamento di pazienti adulti con spondilite anchilosante attiva che hanno risposto in modo inadeguato alla terapia convenzionale.

Spondiloartrite assiale non radiografica: ixekizumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con spondiloartrite assiale non radiografica attiva con segni oggettivi di infiammazione, come indicato dalla proteina C reattiva elevata (Crp) e/o dalla risonanza magnetica per immagini (Rmn) che hanno risposto in modo inadeguato ai farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans).

Una volta approvate in via definitiva le nuove indicazioni, tra circa due mesi, queste due nuove indicazioni si aggiungeranno alle attuali: psoriasi a placche e artrite psoriasica.