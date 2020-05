I dieci oggetti più strani distrutti dal cane

Quarantena, restrizioni, stress accumulato, assenza di contatti con altri cani, tutti fattori che hanno contribuito a mettere sotto pressione anche i nostri amici a quattro zampe. In questa situazione, come nel corso della loro vita, può capitare che si sfoghino, per gioco o per attirare l’attenzione, con un’incredibile varietà di oggetti. L’indagine condotta da Barkyn , sito specializzato nel benessere alimentare del cane, rivela i dieci oggetti più strani distrutti ‘senza ritegno’ dai nostri compagni di vita. A raccontare le proprie esperienze sono stati i rispettivi padroni, forse rassegnati, ma sempre con il sorriso.

Tra tutti gli oggetti pratici e comodi che si potrebbero rosicchiare, Poker ha fatto una scelta più sofisticata, ha deciso di devastare ben quattro paraurti di automobile. Uno non bastava. Tra l’altro non è l’unica cosa che ha demolito, perché nella lunga lista di cose azzannate senza un domani ci sono: un sistema d’irrigazione, un faretto, una retina per la piscina, una pompa per gonfiare pneumatici, una crema solare (ben distribuita sulla passerella in legno), un albero di mandarino, svariate reti da calcio oltre all’immancabile paio di scarpe e pantofole. Detto questo, pare non abbia mai nemmeno una volta tentato di rosicchiare i suoi giocattoli.

2. Voglia di cactus



Ma quali crocchette, cibo fresco o altre leccornie, meglio pane e cactus! Questa è la storia di Bart, che di certo non nasconde qualche affinità con il personaggio di Matt Groening. Il temerario buongustaio è stato sorpreso più volte a tentare di mangiare la spinosa e pacifica pianta grassa in casa dei suoi padroni. Non solo, nei pressi del vaso ci piazzava pure dei pezzi di pane. Chissà per la salsa che tipo di scelta avrà fatto.

3. Quell’insopportabile parabrezza



A quanto pare l’attrazione per l’automotive è forte nella razza canina. Spaike, pastore tedesco, aveva una strana ossessione per i parabrezza delle auto. Ne ha distrutti due, perché di si, non dovevano esistere punto e basta. Infatti, il giorno in cui i suoi padroni si svegliarono trovando i parabrezza di entrabe le loro auto in frantumi, fu il giorno in cui decisero di parcheggiarle… Fuori casa.

4. Quel parquet non va bene!



Moka ha la fissa per il design e quando decide che un pavimento non le piace non c’è niente che possa fermarla. In questo caso, come ci ha raccontato la sua padrona, l’attività della sua migliore amica era praticamente diventato un hobby. Uno costoso ovvero staccare il parquet tra il bagno e il corridoio, spargendone i resti per la casa, mentre era impegnata a dirigere il ‘cantiere’.

5. Degustare l’intonaco