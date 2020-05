“Guaranà” è il nuovo singolo di Elodie. Il brano, in radio e sulle piattaforme digitali dal 13 maggio, è stato scritto da Davide Petrella e Dardust

Un nuovo look (curato dalla mamma) per annunciare un nuovo brano. Elodie, dopo l’esperienza sanremese e l’uscita del suo primo disco, “This is Elodie”, torna con “Guaranà”.

Il brano, fuori per Island Records come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile dal 13 maggio. A scriverlo Davide Petrella e Dardust, che ha curato anche la produzione del pezzo, descritto come “energia ed evasione pura”. Non resta che attendere di poterlo ascoltare. È disponibile, intanto, il presave a questo LINK.