Trovare il primo lavoro: serve una ricerca mirata

Le dritte per trovare il primo lavoro nonostante il Coronavirus: i giovani potrebbero collocarsi sul mercato in tempi ragionevoli attraverso una ricerca mirata

In tempi di Coronavirus aumentano i dubbi dei tanti giovani alla ricerca del primo lavoro. Un’impresa che, però, non è così impossibile come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

In queste settimane di incertezza economica, il video “La Ricerca del Lavoro” si propone di fornire delle linee di guida su come ottimizzare il proprio tempo e lavorare sul proprio Cv in maniera da essere visibili sui social, pro-attivi e professionali agli occhi delle aziende.

Primo lavoro, come sfruttare l’emergenza sanitaria

Come accade molto spesso, infatti, è proprio in questi cambi epocali che il talento personale trova un terreno fertile per crescere ed esprimersi, incontrando, spesso e volentieri, l’interesse di aziende alla ricerca di novità per poter ripartire in vantaggio sui propri competitors.

Mettendo da parte le preoccupazioni e concentrandosi sull’obiettivo di un impiego, tutti i giovani alla ricerca di un primo lavoro, potrebbero collocarsi sul mercato in tempi ragionevoli attraverso una ricerca mirata, rielaborando il loro curriculum in linea con le necessità richieste attualmente dal mercato.

Nel video sottostante ecco alcune dritte per chi è alla ricerca di un impiego e non ha ancora accumulato esperienza.

https://www.diregiovani.it/wp-content/uploads/2020/04/Video-lezione-donato.mp4?_=1