Radio Italia Live: slitta il concerto di Palermo per l’emergenza Coronavirus. La decisione degli organizzatori fa seguito al rinvio della data di Milano

Anche la data di Palermo di ‘Radio Italia Live – Il concerto’, come l’appuntamento di Milano inizialmente previsto per il 7 giugno, è spostato a data di destinarsi. L’evento si sarebbe dovuto tenere il 28 giugno nel capoluogo siciliano.

La decisione, condivisa con il Comune di Palermo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è legata all’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per contenere la diffusione del Coronavirus.

L’intento del sindaco Leoluca Orlando condiviso con Mario Volanti, fondatore e presidente di Radio Italia, è quello di riprogrammare l’appuntamento non appena ci saranno le condizioni per ritornare tutti insieme al Foro Italico a festeggiare con la grande musica italiana.