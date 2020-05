Il Museo Explora promuove “Da grande sarò”

Explora, il Museo dei Bambini di Roma, lancia l’iniziativa “Da grande sarò”: i bimbi possono raccontarsi in un autoritratto nel futuro con disegni animati

Da grande sarò è un’iniziativa per bambini e ragazzi che possono raccontarsi in un autoritratto nel futuro attraverso disegni animati: nata dalla collaborazione tra Explora e NO APP, il libro pubblicato da Edizioni Lapis sulla creatività digitale, l’iniziativa è inserita anche ne Il Maggio Dei Libri, campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, con iniziative che si tengono tra il 23 aprile e il 31 maggio e nell’edizione 2020 dei Kid Pass Days, il primo evento digitale dedicato alle famiglie, pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia, in programma il 9 e 10 maggio.

Come fare un disegno animato?

Per realizzare un disegno animato non serve nessuna app, se non quella che i bambini hanno già nella loro testa: la creatività. E poi carta, colori e smartphone. Tutte le linee guida sul sito www.mdbr.it/dagrandesaro/.

Il futuro dei bambini

A nessuno di loro può essere permesso ora di abbandonare le proprie speranze, i propri obiettivi.

Il messaggio non può che passare da un’affermazione“Da grande sarò”, una frase per proiettarsi nel futuro e continuare a interpretare questi giorni di presente, come tante piccole travi che portano alla meta, lì dove si possono realizzare aspirazioni e obiettivi, dove esiste il tutto è possibile.

La vera sfida è non mettere alcun limite all’ambizione, si può sognare di essere chi si vuol essere, basta scendere in campo con una buona dose d’impegno e aspirazione.

Con la campagna#dagrandesarò, Explora riconosce nella responsabilità comune lo strumento per permettere ai bambini di raggiungere l’autorealizzazione.

La scuola, il mezzo primario per intraprendere qualsiasi percorso per una professione futura: al di là delle scelte individuali contribuisce a veicolare cultura e a incoraggiare gli stimoli imparando a conoscere e a conoscersi; nelle famiglie, attraverso le quali trasmettere i valori quali il rispetto per sé e per il prossimo, l’uguaglianza e la parità di genere, e nella comunità più in generale che deve continuare ad impegnarsi per garantire che ogni passo verso il futuro avvenga con il massimo della dignità.

#dagrandesarò è un’iniziativa di cooperazione nazionale e internazionale, un contributo per rimettere in ordine le priorità partendo dai più piccoli, a cui stiamo affidando più di una matita e dei colori, ma l’intero futuro del Pianeta.

Guarda il video:https://youtu.be/oxbgelTNnIY