Italiani popolo di chitarristi: boom di corsi online

Con l’emergenza Coronavirus gli italiani si scoprono popolo di chitarristi: è boom di corsi online secondo i dati rilevati da SEMrush

Non solo streaming e social network: gli italiani chiusi in quarantena si scoprono aspiranti chitarristi. Secondo quanto emerge dai dati rilevati da SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione della visibilita’ online che ha analizzato la media mensile delle digitazioni sui motori di ricerca nel nostro paese durante il periodo del lockdown, c’e’ stata una fortissima crescita di ricerche correlate a corsi di vario genere.

Che decine di milioni di persone chiuse in casa senza poter uscire decidano di passare il proprio tempo imparando cose nuove potrebbe non sorprendere particolarmente, ma cio’ che e’ interessante analizzare e la scelta dei corsi da seguire. Si tratta principalmente di corsi di lingua e di chitarra, strumento musicale che sta monopolizzando l’interesse degli utenti. Suonare la chitarra, infatti, come spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), consente di allontanare lo stress e liberare la mente, due cose che possono aiutare ad affrontare la quarantena.

Le ricerche inerenti ai corsi online di chitarra sono state 7.130. Quella che ha registrato il maggior incremento percentuale e’ stato “corso di chitarra gratis“, che da febbraio a marzo 2020 e’ cresciuto del 700%. Aumenta anche la ricerca di corsi di chitarra per bambini (+240%), evidentemente fatte da genitori alle prese con la ricerca di attivita’ per riempire le giornate dei figli.

Tra i siti di corsi di chitarra che hanno registrato un maggior incremento di visite, ChitarraFacile.com, portale fondato dal chitarrista David Carelse, che insegna a suonare la chitarra con delle videolezioni, secondo i principi della teoria del flusso. Le visite al sito, punto di riferimento in Italia per i corsi di chitarra per principianti, sono aumentate del 169,4%, con un forte interesse sia per i corsi gratuite, sia per quelli a pagamento.

“La musica e’ da sempre una grande compagna di vita, in grado di colmare vuoti e allontanare la solitudine. Sono moltissimi gli italiani che hanno una chitarra impolverata sul fondo dell’armadio, e questo e’ il momento giusto per tirarla fuori. Imparare a suonare la chitarra in questo periodo aiuta a sentirsi meglio e tiene impegnata la mente. E poi, una volta tornati alla normalita’, ci si potra’ riunire con gli amici, tirar fuori la chitarra e cantare tutti insieme, festeggiando la ritrovata liberta’”, ha detto David Carelse.

Le lingue piu’ studiate in questi giorni, invece, sono inglese, francese, spagnolo e tedesco. Al primo posto per numeri assoluti si classifica la ricerca “corso inglese online”, digitata a marzo 27.100 volte, il 311% in piu’ rispetto a febbraio, mentre quella con la maggior crescita percentuale e’ “corso di spagnolo online” che, sebbene sia stata effettuata “solo” 1.900 volte a marzo, registra un +494%.

Quello, pero’, che ha registrato la crescita maggiore in percentuale e’ l’item “corso preparto online“, a +1.275%, con un totale di 12.100 ricerche nel solo mese di marzo 2020. Diverse migliaia di donne si preparano, dunque, ad affrontare il giorno del parto facendosi guidare da ostetriche, infermieri e medici attraverso gli schermi di smartphone, tablet e PC.

Numericamente inferiore in termini assoluti (1.600 ricerche a marzo), ma interessante da approfondire, e’ l’aumento dell’82% di persone che hanno ricercato in rete “corso trading”, ovvero, corsi per imparare le modalita’ e i trucchi della compravendita di strumenti finanziari attraverso internet. Che si tratti del desiderio di cercare nuovi modi di guadagnare in un momento di crisi o di puro interesse per il mondo economico, sembra che molti utenti in Italia usciranno dalla quarantena con maggiori competenze anche in ambito finanziario.