Due workshop gratuiti per artigiani e creativi

Due workshop online e gratuiti per artigiani, creativi, designer e startup: aperte le iscrizioni per “Craft OrientaMENTI”

Si terranno in questo mese due workshop online e gratuiti per artigiani, creativi, designer e start-up. L’iniziativa intitolata ‘Craft OrientaMENTI’ è stata promossa all’interno di Spazio NOTA da Fondazione CR Firenze, Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, in collaborazione con Euroteam Progetti, per venire incontro ai tanti artigiani e creativi che hanno dovuto chiudere le proprie botteghe a causa delle misure di contenimento del virus Covid-19 e che stanno per questo affrontando un periodo di difficoltà. Saranno due i momenti di formazione e approfondimento professionale: il 12 maggio, sarà il primo appuntamento dedicato allo ‘Storytelling dell’impresa e del prodotto’ e il 26 maggio quello intitolato ‘Design thinking: la creatività al lavoro’.

I laboratori, ripensati con la formula a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, prevedono degli incontri in diretta streaming sulla piattaforma gratuita ZOOM, moderati da una facilitatrice accreditata di Euroteam Progetti. Un’occasione per favorire la conoscenza, l’informazione, la ricerca e la conservazione dell’identità di un territorio, con l’obiettivo di promuovere il settore artistico artigianale in tutte le sue forme. All’interno del workshop ‘Storytelling dell’impresa e del prodotto’, in programma il 12 maggio dalle 17.30 alle 19.30, sarà possibile apprendere metodi ed esempi efficaci per capire come si racconta un marchio e dove la narrazione può essere utilizzata come modalità comunicativa: dalla brochure al digital storytelling. La partecipazione è gratuita e per iscriversi è necessario inviare una mail a info@euroteamprogetti.it entro il 10 maggio.

L’obiettivo del secondo workshop, intitolato ‘Design thinking: la creatività al lavoro’, programmato per il 26 maggio, ore 17.30-19.30, è quello di imparare a guardare i propri progetti sotto una nuova luce e sviluppare prototipazione continua per rafforzare il pensiero laterale coltivando curiosità, talento creativo e motivazione. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e per iscriversi è necessario inviare una mail a info@euroteamprogetti.it entro il 24 maggio.

“È un momento estremamente complesso e di grande incertezza per le tante botteghe che si occupano di artigianato artistico – afferma Luciano Barsotti, Presidente dell’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte -. Con questi due workshop l’associazione vuole offrire delle occasioni importanti di formazione professionali”.

“Questo tempo incerto chiama tutti ad un riflessione sul proprio modello di impresa, sulla propria attività – aggiunge Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Anche le imprese artigiane, forti di decenni e generazioni di storia, sono chiamate ora a compiere un passo fondamentale verso l’innovazione. Speriamo che questi appuntamenti possano essere l’inizio di un percorso nuovo”.