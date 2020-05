Ariana Grande e Justin Bieber insieme in “Stuck with u”

Ariana Grande con il nuovo fidanzato, Justin Bieber con Hailey: online “Stuck with u”, il brano di beneficenza che segna la prima collaborazione delle due star

Ariana Grande e Justin Bieber collaborano per la prima volta nel singolo di beneficenza ‘Stuck with U’. Il brano è su tutte le piattaforme da oggi e la sua pubblicazione dà il via a una raccolta fondi destinata alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19.

Star dello showbiz e fan nel video ufficiale della canzone. E Ariana conferma la relazione con Dalton Gomez

Un’iniziativa, quella di Ariana Grande e Justin Bieber, che coinvolge anche tanti colleghi dello showbiz. Nel video ufficiale della canzone, disponibile su YouTube, sono presenti, infatti, molte celebrity. Ci sono Michael Bublè e sua moglie, Gwyneth Paltrow, Demi Lovato, Kylie e Kendall Jenner. Justin appare nella sua villa di Toronto in compagnia della moglie Hailey, mentre Ariana, sola con il suo cagnolino per quasi tutto il video, presenta il nuovo fidanzato, Dalton Gomez, sul finale.

Nel montaggio, però, ci sono anche tante clip realizzate dai fan che ballano sulle note romantiche del pezzo.

“Non so come esprimere quanto io sia felice, ho aspettato così a lungo di poter fare un duetto di questo tipo – ha commentato Ariana Grande sui suoi social come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) –. Pubblicare il brano in questo preciso momento ha molto più significato che se fosse successo in qualsiasi altro modo o se fosse stata un’altra canzone. Essere in grado di prestare la nostra voce a questo progetto e collaborarvi è stato così soddisfacente, amo davvero questa canzone così tanto. Sono grata di averlo potuto fare con il mio amico Justin”.

Le fa eco il cantante canadese: “Finalmente io e Ariana abbiamo collaborato insieme. Sono davvero orgoglioso di questa canzone e di questa causa. Spero vi piaccia”.