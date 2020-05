Rose Villain online con “Il diavolo piange”

“Il diavolo piange” nel nuovo singolo di Rose Villain prodotto da SIXPM: il videoclip è ambientato a New York e diretto da Joe Mischo aka Brume

Rose Villain ha pubblicato il video di “Il diavolo piange” (Arista/Sony Music Italy), il suo nuovo singolo.

Ambientato a New York e diretto da Joe Mischo aka Brume, regista di Los Angeles, il video vede Rose alle prese con una figura un po’ inquietante, che rappresenta il Diavolo. Tra i due c’è un rapporto quasi di affetto e, in quel mondo infernale, lei fluttua e si muove nello spazio in maniera spettrale. Il video è metaforico, rappresenta i demoni che si hanno dentro e che spesso prendono il sopravvento sulla nostra vita o che, per quanto si possa provare a scappare, diventano parte di noi. Nelle ultime scene Rose trova il modo di uscirne ma sta allo spettatore decidere se ora è libera, se tornerà punto e a capo o se l’immagine che si scorge nella sua ombra è quello in cui si è trasformata.

“Il diavolo piange”, disponibile in streaming e digitale, è un pezzo trap con influenze cloud rap che parla di desiderio e possessione. Prodotto da SIXPM, usando synth analogici vintage e 808 distorte, il brano è stato scritto da Rose per lui nel loro home-studio di New York.

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la cantante, autrice, regista, ballerina e producer conta già milioni di streams. Di certo Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale grazie alla sua visione cinematografica, che rende le sue canzoni simili a un thriller.