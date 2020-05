Per Boss Doms è tempo di un progetto da solista

Boss Doms annuncia il progetto da solista: “Achille Lauro mi supporta”. Il primo passo della nuova era per l’artista è il singolo “Blu”

Boss Doms torna a camminare da solo e annuncia la nascita di un nuovo progetto da solista. Il produttore, al secolo Edoardo Manozzi, abbandona momentaneamente il lavoro con Achille Lauro per dedicarsi alla sua musica.

Il primo passo di questa nuova era per l’artista è ‘Blu’, un singolo che arriverà su tutte le piattaforme a giugno.

“Quando iniziai la mia collaborazione con Lauro – racconta Boss come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – promisi a me stesso che avrei percorso con lui un pezzo di strada insieme, mettendo momentaneamente in stand-by il mio progetto solista. Abbiamo iniziato in uno scantinato e siamo arrivati ad esibirci sui più importanti palchi d’Italia, da Sanremo al Circo Massimo, abbiamo collaborato con artisti prestigiosi e ottenuto svariate certificazioni discografiche d’oro e di platino. Ho fatto fede alla mia promessa ma credo sia giunto il momento di intraprendere il mio percorso professionale”.

Dal canto suo, “Lauro è entusiasta, mi supporta molto e questo mi rende felice” In attesa della pubblicazione del suo primo singolo, il 1 maggio, Boss Doms regalerà ai fan il suo remix di ‘Remember me’ di Alex Gaudino, fuori per l’etichetta statunitense Ultra Records.