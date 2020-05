Il thriller Buio di Emanuela Rossi è online

Buio, il thriller apocalittico con Denise Tantucci, è online. Ecco dove vedere l’opera prima di Emanuela Rossi

Con l’uscita di ‘Buio’, opera prima di Emanuela Rossi, sono le sale cinematografiche che invitano il pubblico a vedere il film. Si tratta di ‘in direct to video’, una forma diversa di vivere la magia del cinema: gli esercenti cinematografici (fino ad ora hanno aderito più di 80 sale in tutta Italia) hanno la possibilità di invitare il pubblico alla visione in VOD (video on demand) attraverso le proprie mailing list con link personalizzati per ciascun cinema. Il prezzo per la visione sarà di euro 4,90 acquistabile direttamente sul sito del distributore. Stasera alle ore 21:00, Buio sarà presentato dalla regista in anteprima su MYmovies per un numero limitato di persone.

LA STORIA

Buio come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è un thriller apocalittico pieno di speranza, prodotto e distribuito da Courier Film con la consulenza di Antonio Carloni. Una ‘favola dark’ che segue la storia di Stella (interpretata da Denis Tantucci). Lei ha diciassette anni e vive con le due sorelle più piccole, Luce (interpretata da Gaia Bocci) ed Aria (interpretata da Olimpia Tosatto), in una casa dalle finestre sbarrate, una sorta di eterna quarantena. Ogni sera, il padre rientra, si spoglia della maschera antigas e della tuta termica, porta il cibo e aggiorna le figlie con i racconti dell’Apocalisse in corso, che continua a decimare l’umanità. Ma all’interno della casa ci sono dei conflitti: le ragazze stanno crescendo e si modificano gli equilibri. Una sera il padre non torna. Stella decide di uscire per cercare cibo.

IL CAST

Buio, sceneggiato dalla regista con Claudio Corbucci, è interpretato da Denise Tantucci, Valerio Binasco, Gaia Bocci, Olimpia Tosatto, Elettra Mallaby e Francesco Genovese. Animato delle illustrazioni dell’artista Nicoletta Ceccoli, il film ha vinto il Premio Raffaella Fioretta per il Cinema Italiano ad Alice nella Città 2019, è stato presentato in concorso al Tallinn Black Nights Film Festival 2019 ed è stato presentato in concorso al Festival Univercinè Italien di Nantes 2020, dove ha vinto il Prix des Lycéens.

Buio è prodotto dalla Courier Film, con la produzione esecutiva della Redibis Film con Daniele Segre e Daniele De Cicco.