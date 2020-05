E-commerce: Kooomo azzera i costi di ingresso

L’e-commerce ai tempi del Coronavirus: Kooomo azzera i costi di ingresso per aiutare i brand a vendere online

Iniziare a vendere online a costo zero. Questa l’idea di Kooomo, la piattaforma per e-commerce di ultima generazione, in cloud e saas, per aiutare i brand a continuare a fare business e ad aprirsi verso strade nuove. Kooomo ha deciso, quindi, di rinunciare alle commissioni di set-up, una fee di circa 40mila euro, per supportare i retailer a vendere online. Uno strutturale cambio di business model, dove l’unico costo resta una commissione fissa o una quota di compartecipazione alle entrate sul venduto.

“Abbiamo preso questa decisione per aiutare i rivenditori in un momento difficile e incerto. Tutti sappiamo che molte delle regole valide finora potrebbero cambiare radicalmente, ma nessuno sa ancora in che modo: l’ecommerce, però, ci sembra possa giocare una partita importante in questa fase per moltissimi brand, perciò abbiamo deciso di aiutarli – ha detto Ciaran Bollard, CEO di Kooomo – La nostra idea è di far nascere, da un momento di grande difficoltà, un’opportunità: l’ecommerce può riservare molte sorprese e aprire nuovi scenari. Il tutto, con Kooomo, a rischio zero”.

Kooomo è la piattaforma per e-commerce di ultima generazione che aiuta le aziende a vendere online. Soluzione leader nel mercato per offrire alle aziende una gestione professionale del loro commercio online, è l’unica tecnologia e-commerce italiana entrata a far parte nel 2017 del “Magic Quadrant for digital commerce” di Gartner. A oggi sono oltre 500 i brand che in questi anni si sono affidati alla tecnologia Kooomo: La Sportiva, C.P Company, Miss Bikini, Blauer USA, Camomilla Italia, MotoGP, Umbro, e molti altri per oltre 1 miliardo di transazioni e una crescita di vendite online anche del 200%.