Star Wars: L’Ascesa di SkyWalker da oggi su Disney+

Star Wars: L’Ascesa di SkyWalker disponibile da oggi su Disney+: nuovi contenuti per la celebrazione mondiale delle “guerre stellari”

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker’ arriva su Disney+ con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto in occasione del 4 maggio, riconosciuto dai fan di tutto il mondo delle ‘guerre stellari’ come lo ‘Star Wars Day’. In questo capitolo finale della saga degli Skywalker, Lucasfilm e il regista J.J. Abrams hanno unito le forze ancora una volta per raccontare un viaggio epico in cui nascono nuove leggende, senza dimenticare la battaglia finale per la libertà. Il cast della pellicola comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Con l’arrivo dell’ultimo capitolo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i fan possono godersi, su una sola piattaforma, la saga completa degli Skywalker – iniziata nel 1977 con il rivoluzionario film di George Lucas ‘Star Wars: Una Nuova Speranza’ – inclusi ‘The Mandalorian’, ‘Star Wars: The Clone Wars’ e ‘Rogue One: A Star Wars Story’. Ma le novità non sono finite. Il 4 maggio arriva la premiere della docuserie di otto episodi ‘Disney Gallery: The Mandalorian’ e il finale della pluripremiata serie animata ‘Star Wars: The Clone Wars’. Inoltre, la line-up sarà anticipata dall’episodio finale della prima stagione di ‘The Mandalorian’, disponibile sulla piattaforma streaming da venerdi’ primo maggio in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera.

Ma le sorprese per i fan delle ‘guerre stellari’ non finiscono qui. La piattaforma di streaming, targata The Walt Disney Company, renderà omaggio all’arte di ‘Star Wars’ con gallery dedicate. Per una settimana, a partire dal 4 maggio, le locandine di ogni film e serie verranno sostituite con i concept art originali. Da ‘Star Wars: Una Nuova Speranza’ a ‘The Mandalorian’, le immagini comprenderanno i lavori di celebri artisti come il leggendario Ralph McQuarrie e l’artista nonché autore e scenografo vincitore dell’Academy Award Doug Chiang. Inoltre, il logo animato di ‘Star Wars’ nella schermata iniziale di Disney+, visibile sul web e sulle TV connesse, verrà aggiornato con una nuova animazione che rende omaggio all’iconico salto nell’iperspazio.