Skam Italia: Kinetic Vibe posticipa le convention

Kinetic Vibe ha annunciato il rinvio a date più sicure di Share The Love Con 2, Fandom Vibes 2 e The Italian Institute 4: i fan dovranno attendere

Kinetic Vibe annuncia il rinvio a date più sicure di Share The Love Con 2, Fandom Vibes 2 e The Italian Institute 4. Limitazioni e incertezze legate alla pandemia hanno imposto lo spostamento degli appuntamenti che avrebbero consentito a migliaia di fan di incontrare dal vivo Rocco Fasano e Beatrice Bruschi (Skam Italia), Lana Parrilla, Rebecca Mader o Emilie De Ravin (Once Upon A Time), Ed Westwick (Gossip Girl), Bob Morley ed Eliza Taylor (The 100), Jennifer Morrison (Dr. House), Katherine McNamara (Shadowhunters) e molti altri protagonisti delle più amate serie tv.

Al momento non è possibile garantire la sicurezza, la fruibilità e la qualità degli eventi. Kinetic Vibe ha dovuto confrontarsi con la realtà dei fatti: la situazione attuale necessita di cautele specifiche, come il distanziamento sociale, che tutelano la salute di tutti ma che difficilmente convivono con la natura di una convention.

Non possono esistere convention senza interazioni tra partecipanti e attori, senza abbracci, senza lacrime, senza sorrisi, senza contatto umano, senza emozioni. Sarebbe impensabile organizzare una convention con il dubbio che alla data prevista le normative potrebbero non consentirne lo svolgimento. Sarebbe impossibile lavorare a una convention senza avere la certezza che pubblico e ospiti possano viaggiare liberamente, in accordo alle disposizioni di autorità globali e nazionali. Sarebbe troppo difficile vivere una convention con la costante preoccupazione per l’incolumità delle persone coinvolte.

Queste sono le riflessioni che hanno determinato la scelta di Kinetic Vibe. Anche nei momenti più difficili, però, c’è sempre una luce e così Kinetic Vibe sceglie di guardare al futuro con speranza e impegno, continuando a monitorare la situazione internazionale per poter annunciare appena possibile nuove date e nuove lineup sempre più entusiasmanti.

Per questo tutti i pass e gli extra acquistati fino ad ora rimangono validi per le nuove date delle convention. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che conservando i titoli acquistati si schierano accanto a Kinetic Vibe in questo difficile momento, dimostrando il proprio affetto e offrendo il proprio supporto.

In attesa della fine di questa emergenza, Kinetic Vibe sta lavorando anche allo sviluppo di contenuti online, compatibili con le attuali circostanze. È sicuro, presto non mancheranno novità ed emozioni.