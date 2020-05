Omega 3 e tumori, un legame tutto da chiarire

Cercando in diversi database specializzati, come riferisce AIRC gli autori hanno indentificato 47 studi randomizzati e controllati per un totale di 108.194 partecipanti. L’analisi effettuata dimostra che aumentare il consumo di omega 3 a catena lunga non modifica in modo sostanziale il rischio di sviluppare un tumore, di morire di cancro e nemmeno il rischio specifico di ricevere una diagnosi di tumore del seno. Il risultato è molto simile per quanto riguarda l’effetto di un aumento del solo acido alfa-linolenico sul rischio di decesso per tumore.

Sembra invece che assumere più omega 3 a catena lunga e acido alfa-linolenico possa aumentare leggermente il rischio di tumore della prostata, mentre una quantità maggiore di PUFA nella dieta potrebbe far aumentare leggermente il rischio di diagnosi di tumore e di decesso per questo tipo di causa. Attenzione però, “la dose di PUFA in alcuni studi era davvero molto elevata”, precisano gli autori.