L’ennesimo online con il video di Freddo Cane, il pezzo è stato subito inserito nella playlist Scuola Indie di Spotify

La Lumaca Dischi presenta il video Freddo Cane, singolo che segna il ritorno de L’ennesimo, vulcanico talento dallo stile sincero e poliedrico. Il videoclip è stato interamente prodotto dall’artista.

“È notte. Due persone sono in macchina da ore, un pò preoccupate per questa strada che sembra non finire più. D’un tratto, una delle due coglie l’occasione per dire qualcosa di diverso dalle solite chiacchiere buttate per rompere il silenzio, qualcosa di vero e profondo. Non si sa chi dei due, non si sa il sesso dei due passeggeri, non si sa di cosa stiano parlando, non si sa il loro rapporto. Noi però siamo lì, tra di loro, a sentire questa strada che inghiotte parole, ruote e convinzioni”.

Il video è un piano sequenza su una strada che corre montata in reverse fino al momento del “solo” di sax. Da quel momento il video torna a girare in modo normale e viene velocizzato.

Il pezzo è stato subito inserito nella playlist Scuola Indie di Spotify ed è caratterizzato da chitarre liquide e sintetizzatori vaporwave con una batteria dal ritmo incalzante e nello stesso tempo “dreamy” e incostante.

CREDITS BRANO

Registrato presso Studio Monnalisa (Milano)

Mix: Federico Carillo

Testi a cura di Paolo Pasqua

Musiche e arrangiamenti a cura di Paolo Pasqua

Batterie di Andrea Diverso

Sax di Claudio Smilzo

Direzione artistica a cura di Paolo Pasqua e Federico Carillo

