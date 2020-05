Arriva FASEDUE, la app per la spesa di quartiere

Si chiama FASEDUE la app per la spesa di quartiere gratuita e solidale che mette in contatto con i commercianti sotto casa

Le nuove regole di convivenza hanno portato alla nascita di lunghe file fuori dai negozi di alimentari e molte persone hanno iniziato ad approfittare della possibilità di richiedere la spesa a casa e al contempo hanno riscoperto la bellezza del negozio sotto casa, che forse avevano dimenticato. Sono rinati i servizi di consegna di vicinato, anche per permettere alle persone di restare a casa e rispettare quanto richiesto per fronteggiare l’emergenza.

Per questo i cittadini si sono organizzati e hanno lanciato FASEDUE, un’App completamente gratuita e solidale per mettere in contatto le persone con i negozianti sotto casa, in primo luogo, ma anche con il piccoli e grandi eccellenze agroalimentari. FASEDUE, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), ha deciso di aiutare le piccole realtà e i negozi di quartiere, fornendo gratuitamente una vetrina virtuale, facilmente utilizzabile anche da esercenti ‘vecchio stampo’, mettendoli in contatto con le famiglie e tutti i cittadini che vogliono richiedere la spesa a casa nel loro quartiere e non solo.

La App sarà disponibile per Android e IOS e scaricabile da www.fasedue.org, oltre che da App store e Google play. E non è che un inizio. Tra le successive funzionalità, il salta la fila, la possibilità di fissare un appuntamento per i servizi via via che riprenderanno, un sistema di funzionamento. Lo si legge in una nota diffusa dai creatori della app.