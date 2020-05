Stasera Benji & Fede in concerto da casa

Benji & Fede stasera in concerto da casa: il duo si esibirà in diretta su Instagram e canterà “Magnifico difetto”, “Non è da te”, “New York” e “Buona fortuna”

Il 3 maggio Benji & Fede sarebbero dovuti esibirsi all’Arena di Verona con il loro concerto d’addio, l’ultimo prima della pausa come gruppo. L’emergenza Coronavirus ha fatto rinviare l’evento a data da destinarsi e, ancora oggi, è impossibile sapere quando verrà recuperato. Il duo, però, per tenere alto l’umore ha deciso di organizzare un live streaming proprio nella data del 3 maggio. L’appuntamento è su Instagram a partire dalle 21.

“Il 3 maggio doveva essere il nostro concerto – scrivono Benji & Fede – la festa che ci avrebbe riuniti tutti sotto un unico cielo: quello dell’Arena di Verona. Con questa piccola iniziativa vogliamo comunque celebrare il nostro percorso con voi che ci avete sempre sostenuto. Speriamo di potervi regalare un momento di gioia e spensieratezza”.

Le quattro canzoni che canteranno

Benjamin e Federico si esibiranno, ognuno dalla propria abitazione, in quattro pezzi, come hanno anticipato sui social network ai loro fan in vista del live di stasera. La setlist, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), comprende i seguenti brani: “Magnifico difetto”, “Non è da te”, “New York” e “Buona fortuna”.