Gaia Gozzi torna il 22 maggio con “Nuova Genesi”

Gaia Gozzi ripubblica il suo primo disco “Nuova Genesi”: contiene brani in più rispetto alla tracklist originaria e sarà disponibile dal 22 maggio

Una “Nuova Genesi” sta per arrivare. Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ripubblica il suo primo disco di inediti in versione fisica espansa con nuove canzoni rispetto alla tracklist originale. Il lavoro è sbarcato su tutte le piattaforme digitali lo scorso 20 marzo per Sony Music Italy e sarà aggiornato con gli inediti aggiuntivi. La data da segnare in calendario per la release è il 22 maggio.

A dare l’annuncio ai fan è stata la stessa Gaia con un post su Instagram pieno di emozione:

Avevo 7 anni, i miei avevano comprato ‘Innervisions’ del magico Stevie, un disco che sarebbe diventato fondamentale per me, quasi quanto un bagno di sole dopo un tuffo salato nell’Atlantico.

Ricordo ancora la sensazione di quando ho aperto il CD per la prima volta, di quando ho sfogliato il booklet, di quando è stato la mia colonna sonora per lunghi viaggi in macchina, di quando ho passato pomeriggi interi in camera ascoltandolo.

Adesso tocca a me provare a regalarvi le stesse emozioni, cercando di essere la vostra colonna sonora nei momenti felici e un’amica in quelli difficili.

La nuova cover

Il disco si chiamerà proprio “Nuova Genesi” e può essere inteso come una sorta di repack del precedente. Il progetto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva anche con una cover rivisitata.