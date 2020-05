Coronavirus: dal 4 maggio nuova autocertificazione

Emergenza Coronavirus: dal 4 maggio nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti ma si potrà utilizzare anche il precedente

Con l’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus Covid-19 cambia di nuovo anche il modello di autocertificazione. Come spiega in una nota il Viminale è disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L’autocertificazione, spiega ancora il Ministero dell’Interno, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Sono disponibili online, spiega ancora il Viminale, anche le indicazioni operative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPcm) 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale da domani 4 maggio, sono illustrate nella circolare del capo di Gabinetto ai prefetti del 2 maggio 2020.

Dall’accesso ai parchi all’attività sportiva, dalle visite ai congiunti all’utilizzo delle mascherine, l’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.