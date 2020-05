La fashion week di Altaroma torna a settembre

La fashion week di Altaroma torna dal 15 al 17 settembre: l’emergenza globale legata al Covid-19 ha costretto gli organizzatore a ripensare la settimana della moda romana

L’appuntamento estivo di Altaroma 2020 andrà in scena dal 15 al 17 settembre. Impossibile per gli organizzatori pianificare la fashion week romana a luglio. La manifestazione infatti prevede un calendario fitto di show, catwalk e incontri che da sempre richiamano nella capitale il sistema moda italiano e internazionale. La tre giorni dedicata ai nuovi talenti del made in italy, vetrina, contenitore e trampolino di lancio di quei brand che muovono i primi passi (si fa per dire) nel mondo del fashion, si terrà – eccezionalmente – durante la settimana. Una novità che, cercando il lato positivo, potrebbe portare un valore aggiunto a tutta la manifestazione. Altaroma infatti andrà in scena pochi giorni prima della Milano Fahion Week (in calendario per ora dal 22 al 28 settembre) e potrebbe essere l’occasione per creare una sinergia e un ponte tra le due realtà del sistema moda italiano. Appuntamenti tanto diversi quanto necessari per rilanciare sia il profilo artistico che economico di un settore ‘tutto nostro’ di eccelenza nel mondo.

Nel frattempo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Altaroma non si ferma e porta avanti le sue iniziative per sostenere i tanti studenti, designer emergenti e brand che contano sull’impegno di tutte le Istituzioni per superare questo momento difficile. Tra queste sui social c’è la creative challenge #IOSONOMADEINITALY, un modo per rilanciare e rivendicare l’artigianalità e i valori del Made in Italy come anche “Altaroma happy hour”: dieci appuntamenti in diretta Instagram a tu per tu con designer italiani, condotti da Valeria Oppenheimer.