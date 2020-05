Il concerto di Paul McCartney a Napoli nel 2021

Rinviato al 2021 il concerto di Paul McCartney a Napoli: lo ha annunciato il sindaco della città Luigi de Magistris in un’intervista a Radio24

Il concerto di Paul McCartney, in programma il 10 giugno in piazza del Plebiscito a Napoli, “sarà rinviato al 2021”. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in un’intervista a Radio24.

Quella partenopea, spiega l’Agenzia Dire (www.dire.it), sarebbe stata la prima delle due tappe italiane del tour Freshen up. Tre giorni dopo, infatti, avrebbe portato l’ex Beatles ad esibirsi anche a Lucca.