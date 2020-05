Fuori “Album”, il nuovo disco di Bombay

Bombay torna con “Album”: il disco è il suo quarto lavoro in studio e il primo con una vera band e veri musicisti al suo fianco

ALBUM è Il nuovo disco di Bombay, il suo quarto lavoro in studio e il primo con una vera band e veri musicisti al suo fianco. Dieci nuove canzoni che parlano della quotidianità di un ragazzo/padre/lavoratore pieno di sogni e di delusioni che fa i conti con i problemi quotidiani e le sue emozioni e che cerca di comprendere meglio la società in cui si trova e la difficoltà dei rapporti personali.

ALBUM è quando ti pieghi sulle ginocchia e ti si strappano i pantaloni tra le natiche, quando lasci la cucina uno schifo e tua moglie ti strilla, quando torni tardi la notte e non vuoi fare rumore per non svegliare tutti, ma ti sfili i pantaloni e ti cascano tutte le monete per terra.

ALBUM è quando ricordi la passione che c’era con il tuo partner agli inizi della vostra storia e quando ricordi la tenerezza di tuo figlio piccolo che dorme la mattina nel suo letto; quando non ti spieghi come sia possibile che la tua ex ti ha lasciato per mettersi con un poliziotto o quando sei sul ring e il tuo amico ti picchia duramente senza apparente motivo, ma il motivo c’è e semplicemente fa male pensarci.

ALBUM è un amico che ti consiglia di non andare al rave se il giorno dopo hai le analisi!

“Ho deciso di fare un passo in avanti, forse piccolo, ma di lasciarmi alle spalle la comodità di scrivere e cantare canzoni solo con la chitarra per produrre un disco suonato con altri musicisti affidandomi a loro e lasciandoli liberi di suonare come meglio credevano.”

Il lavoro è stato diretto e organizzato da Edoardo Petretti, pianista e fisarmonicista romano (e grande amico di Bombay) che ha seguito passo dopo passo la scrittura delle canzoni e il loro successivo arrangiamento.

La batteria è suonata da Marco Mirk (Cayman the Animal, Filippo Dr. Panico) e il basso da Giacomo Nardelli (Inna Cantina, Mannaggia); ospiti del disco sono Francesco Forni (Ilaria Graziano e Francesco Forni), che ha suonato alcune chitarre e ha cantato un brano (Poseidone), Stefano Ciuffi (chitarre aggiuntive nel disco) e Umberto Smerilli al sax in un paio di brani. Tutto è stato registrato al Toto Sound di Roma da Marco Maracci nel mese di dicembre 2019 ed è poi stato masterizzato da Giancane.

“E’ stato bello lavorare in un grande studio dove tutti erano attenti a quello che dicevo, anche se non sapevo assolutamente di cosa parlassero i musicisti la maggior parte del tempo e fingevo di essere molto interessato e partecipe ma dentro di me ero concentrato solamente al risultato finale e complessivo. Tutto doveva suonare bello ma non artefatto, mi interessava un sound live che riproponesse l’urgenza e la spontaneità dei musicisti che suonano insieme e si divertono.”

ALBUM è distribuito da Artist First e pubblicato da A Buzz Supreme.