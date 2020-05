Pikotaro rivisita PPAP in chiave anti-Coronavirus

Pikotaro ripropone il suo tormentone PPAP: la hit (Pen-Pineapple-Apple-Pen) rivista per una buona causa, già 10 milioni di visualizzazioni

Pikotaro, il comico giapponese che nel 2016 conquistò tutto il mondo con la hit “PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen)”, ha deciso di reinterpretare la sua canzoncina, riadattandola ai tempi che stiamo vivendo, dandole un significato tutto nuovo. Ecco che PPAP diventa oggi Pray for People And Peace, una preghiera per la salute mondiale, a cominciare assolutamente dalle mani, che dovranno essere ben pulite! Nella nuova clip di Pikotaro, che conta quasi 10milioni di views su YouTube, la penna, la mela e l’ananas del famoso ritornello, vengono sostituite con le mani e il sapone: “Prendete il sapone, e lavatevi molto bene le mani, vinceremo!”.

2Ho fatto questa clip velocemente, per far sorridere, mentre ci si lava le mani: il mio messaggio è Lavatevi le mani, Sorridete, Proteggetevi. Forza, e … Wash! Wash! Wash!2.

Con queste semplicissime parole, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Pikotaro vuole incoraggiare e sensibilizzare bambini e adulti a prendersi cura della propria e altrui sicurezza. Concludendo“We will win! Vinceremo!”.