COmeVIteDistanti: già raccolti 40mila euro

COmeVIteDistanti, la storia collettiva a fumetti lanciata da ARF!, ha già raccolto e donato 40mila euro allo Spallanzani per l’emergenza Covid-19

Spallanzani fa il pieno di donazioni grazie al progetto COmeVIteDistanti, una storia collettiva a fumetti lanciata da ARF! insieme alla preziosa partnership con Press Up. L'iniziativa benefica, al via dal 25 marzo con il pre-order del libro ricorda la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), ha già raccolto e donato 40mila Euro a favore dell'Istituto Spallanzani di Roma per l'emergenza Covid 19.

«È ufficiale – scrivono gli organizzatori di ARF! sui social – siete la community di lettrici e lettori più bella del mondo. Con la quarta donazione, a neanche un mese dal lancio del progetto COmeVIteDistanti, abbiamo ricevuto pre-ordini per un totale di 40.000€, somma che è stata interamente donata all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” a sostegno della raccolta fondi per l’emergenza #covid19italia».

Le prime dieci tavole del progetto sono state firmate da: Gipi, Stefano Caselli, Giorgio Pontrelli, Gigi Canevago, Eleonora Antonioni, Bruno Cannucciari, Giuseppe Palumbo, Francesco Guarnaccia, Stefano Simeone, Lorenza Di Sepio. A maggio poi tutti i lavori saranno raccolti nel libro cartonato COme VIte Distanti. Il gesto solidale di un intero ambito professionale, unito alla volontà di continuare a intrattenere con una lettura quotidiana gratuita, resterà per sempre una testimonianza di questo momento storico e sociale così umanamente intenso e surreale.