mariaFausta torna con “I want to paint it all”

mariaFausta torna con il nuovo singolo “I want to paint it all”: è il terzo brano che anticipa l’album della cantautrice siciliana

Dopo Adrenaline Rush” dal sound rock , mariaFausta ci trasporta improvvisamente in una atmosfera delicata e sognante attraverso i suoi “white colors”.

“I want to paint it all é stato il primo brano che ho scritto dopo Million Faces. Racconta un cambiamento, una presa di coscienza che nasce dagli errori e dalla determinazione necessaria a correggerli” spiega la cantautrice siciliana.

Il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme di streaming e sui digital stores, é accompagnato da un Lyric-Video diretto dalla stessa mariaFausta.

“Lontana dal pensare di essere una videomaker ho fatto un semplice lyric-video realizzato con il cellulare durante questi giorni di isolamento e utilizzando quello che ho trovato in casa. Il risultato é semplice ma mi rappresenta perché descrive con le immagini la mia musica e il mio modo di percepirla”.

I want to paint it all è scritto, arrangiato, registrato da mariaFausta che ha cantato e suonato piano, synth, archi e drum programs affidando la parte del basso elettrico a Massimo Pino, il mix a Vincenzo Cavalli e il Mastering a Maurizio Biancani.

Sono previsti degli eventi live streaming in collaborazione con alcune radio, club e festival che hanno deciso di continuare la loro programmazione attraverso le dirette sui social.

Per info , aggiornamenti e richieste concerti visitare www.mariafausta.com.