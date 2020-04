Io ballo a casa: il contest online su LaSt TV

Io ballo a casa è il contest online che sarà trasmesso domenica 3 maggio su LaSt TV , canale web dedicato al mondo della danza

Il periodo di emergenza che stiamo vivendo ci impone una responsabile attesa tra le pareti delle nostre case che, più che mai, assumono oggi il valore simbolico di sicurezza e protezione reciproca. In questi stessi giorni viviamo situazioni del tutto nuove che coinvolgono le nostre famiglie: non solo quelle di genitori e figli, ma anche di piccoli nuclei di amici, compagni e coinquilini, che si sono ritrovati a condividere questo tempo inatteso. La quotidianità è in sé oggi un atto creativo e l’arte è sempre più presente nelle nostre abitazioni: e allora, perché non dare spazio all’immaginazione e all’ingegno?

Nasce da qui l’iniziativa Io ballo a casa, contest di danza che si terrà interamente online: un’occasione per dare sfogo all’estro “coreografico”, trascorrendo insieme momenti di svago e condivisione. Il fine dell’iniziativa resta quello della solidarietà, visto che l’intero ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana, in prima linea dall’inizio dell’allerta Covid-19, in modo capillare su tutto il territorio nazionale, per sostenere la popolazione e per garantire soccorso, supporto sanitario e logistico.

“La danza, linguaggio universale per eccellenza, ha la possibilità ancora una volta di unire e convogliare aiuti ed energie, contribuendo in qualche modo alla difficile battaglia che tutto il paese si è trovato a fronteggiare – spiega Alessandro Rende, ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e ideatore di Io ballo a casa – Possiamo essere distanti fisicamente, ma restiamo uniti dalla nostra comune passione: possiamo dare una mano, anche semplicemente danzando”.

“Io ballo a casa” | Come si svolge

Mai, come in questo momento, gli spazi delle nostre abitazioni sembrano essersi trasformati in piccole sale danza dove ci ritroviamo quotidianamente (spesso accompagnati da familiari e coinquilini) a fare attività fisica ed esercizi. A volte, il soggiorno o la stanza da letto diventano veri e propri palcoscenici in cui “mettere in scena” nuove performance o platee dalle quali assistere a spettacoli condivisi.

L’idea di Io ballo a casa è per l’appunto quella di creare uno “spettacolo online”, dove i protagonisti potete essere voi: giovani allievi, danzatori, coreografi, docenti, professionisti… insomma, tutti voi che (anche a casa) amate e praticate la danza, nessuno escluso!

Partecipare è semplice: basta registrare un’esibizione/coreografia creata appositamente per l’iniziativa ed inviarla tramite e-mail all’organizzazione di Io ballo a casa. Ogni partecipante ha la possibilità, se lo desidera, di coinvolgere nella coreografia proposta uno o più componenti della piccola comunità con cui condivide in questo momento l’abitazione (genitori, figli, fratelli, compagni, coinquilini) per “portare in scena” un assolo, un passo a due o addirittura una “coreografia di gruppo” (se i componenti sono almeno tre).

Non è prevista alcuna suddivisione in categorie o livelli. Ogni esibizione dovrà avere una durata minima di 30 secondi e massima di 120 secondi. Le riprese potranno essere effettuate anche tramite smartphone. La scelta musicale è completamente libera, dalla musica pop a quella classica, e ogni genere di danza verrà accolto purché vicino allo spirito dell’iniziativa, che è certamente quello dell’intrattenimento, ma che non dimentica la serietà del nostro presente e l’obiettivo di solidarietà del progetto. La quota di partecipazione, pari a 10,00 Euro per ogni esibizione, verrà interamente devoluta alla Croce Rossa Italiana.

Le esibizioni verranno trasmesse online, domenica 3 maggio 2020, su LaSt TV, canale web dedicato al mondo della danza: al termine, tramite televoto da casa, verranno decretati due vincitori assoluti (coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti). Il premio consisterà in una vacanza presso i resort di due splendide località italiane: all’Isola di Albarella (in provincia di Rovigo), suggestiva oasi di natura sull’alto Adriatico, e nella bellissima Tropea, la “perla del Tirreno” in provincia di Vibo Valentia.

E allora, mettiamoci “in gioco”: sarà un’occasione per incontrarci virtualmente, per riempire di danza le nostre case e dare spazio alla nostra creatività.

Insieme: danziamo, sorridiamo, sosteniamo.

IO BALLO A CASA

Online Dance Show | 3 maggio 2020 – LaSt TV