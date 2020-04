Maturità 2020, Azzolina: cambia il calcolo dei crediti

Maturità 2020, la ministra Azzolina annuncia: “Il 17 giugno iniziano gli esami, cambia il calcolo dei crediti, alla prova finale se ne potranno ottenere 40”

“L’esame di maturita’ si svolgera’ dal 17 giugno“. Lo ha confermato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “In tutti gli esami di Maturita’ fino ad oggi la somma dei crediti e’ sempre stata 40+60. I primi si calcolavano in base a quanto ottenuto durante l’anno, i secondi in base alle singole prove dell’esame. Quest’anno le cifre saranno invertite: i ragazzi si presenteranno alla prova finale con un massimo di 60 crediti e potranno ottenerne ulteriori 40”, ha aggiunto la ministra come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

“QUALE AUTORE AVREI PROPOSTO PER PRIMA PROVA? PIRANDELLO”

“Se quest’anno fosse stato possibile svolgere la prima prova degli esami di maturita’ come autore avrei proposto Pirandello”.

“PER ESAMI TERZA MEDIA SOLO TESINA”

“Per l’esame di terza media faremo preparare una tesina, i ragazzi lavoreranno con i docenti per la consegna e poi ci sara’ lo scrutinio finale”.