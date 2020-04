Illusioni ottiche: i cuori diversi sono…uguali

Illusioni ottiche: di che colore vedi questi cuori? La spiegazione lascerà a bocca aperta come per i cani “camaleonti” o la scacchiera

Di che colore vedi questi cuori? Una nuova illusione ottica è pronta a farti andare fuori di testa. La risposta sembra ovvia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Eppure, come tutte le illusioni ottiche ci insegnano, “ovvio” nella maggior parte dei casi è sbagliato.

Infatti, i due cuori che sembrano essere di diversi colori, uno viola e l’altro di un brillante arancione, hanno la stessa identica tonalità: un rosa acceso. In realtà, è il posizionamento delle strisce verticali che inganna il nostro cervello nel vedere qualcosa che non è davvero lì. Se si ingrandisce l’immagine si scopre che le righe non sono dello stesso colore. Le righe gialle sul rosa ci fanno vedere il colore arancione, quelle blu, invece, il viola.

VEDI IL VIDEO CON LA SPIEGAZIONE

Questo ci dà un indizio importante su come funziona la nostra vista. Noi percepiamo il colore di un oggetto in base alla sua vicinanza e al contrasto con le tonalità circostanti. Per capire come si comporta il nostro cervello davanti ai colori, ecco altre illusioni ottiche.

1. CANI CAMALEONTI



Questi simpatici cagnolini colorati in realtà hanno esattamente lo stesso colore.

Sembra assurdo. Ma guardate questo video.

I cuccioli sono dello stesso colore: l’unica differenza è lo sfondo. Quello che il nostro cervello sta facendo è compensare la luminosità, i colori, etc., dello sfondo e aggiungere / sottrarre informazioni per creare il colore “corretto”. Le lunghezze d’onda della luce che colpiscono l’occhio sono oggettive, ma la percezione del colore di certo non lo è.

2. GLI SCACCHI



Un altro esempio di come il cervello interpreti il contrasto tra sfondo e oggetti è l’illusione ottica degli scacchi. Che, anche se non sembra, hanno lo stesso colore. Anche qui, il cervello cerca di compensare le differenze date dallo sfondo, interpretando l’immagine secondo la sua “logica”.

3. LA SCACCHIERA

E’ una delle illusioni ottiche più famose. In realtà i quadrati A e B sono dello stesso colore.

Questa illusione dimostra come il cervello compensi le ombre. I quadrati contrassegnati ‘A’ e ‘B’ hanno esattamente la stessa tonalità di grigio. I nostri occhi e il nostro cervello sono costantemente alla ricerca di capire il colore degli oggetti intorno a noi, e in tal modo compensano automaticamente le ombre.

4. IL CUBO



Poniamo l’attenzione sulle piastrelle A B C di questo cubo colorato. A e C hanno lo stesso colore, marrone, B invece è arancione. Ebbene, anche in questo caso, il vostro cervello sta interpretando la realtà.

In realtà, tutti i quadrati sono dello stesso marrone, ma il cervello regola la percezione del colore in base alle condizioni di luce.