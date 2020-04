Il maggio di Netflix inizia con L’altra metà

L’altra metà arriva su Netflix: una storia d’amore non romantica disponibile sulla piattaforma a partire dal Primo maggio

Scritto e diretto da Alice Wu, il primo maggio su Netflix, e in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, arriva il film L’altra metà. “Non tutte le storie d’amore sono romantiche“. Con questo slogan il colosso dello streaming presenta la sua nuova pellicola che ha come protagonista una timida studentessa modello di nome Ellie Chu (interpretata da Leah Lewis).

Il suo cammino incrocia quello di Paul Munsky (interpretato da Daniel Diemer), uno sportivo dolce ma goffo nel comunicare. Proprio per questo, Paul ingaggia Ellie per scrivere delle lettere d’amore alla ragazza che ama: Aster Flores (interpretata da Alexxis Lemire).

Un sentimento che, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) come vediamo dalle prime immagini della pellicola, prova anche Ellie. L’amore per Aster e la forte amicizia con Paul generano un triangolo, che permette alla protagonista di fare i conti con la propria sessualità e i propri sentimenti.