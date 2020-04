Gossip Girl: anche Ed Westwick nel reboot

Gossip Girl: Ed Westwick potrebbe tornare nel reboot. L’attore lascia sperare i fan con un post su Instagram

C’è una nuova generazione di adolescenti pronta a far parlare di sé. E’ in arrivo il reboot di Gossip Girl, la serie cult che ha lanciato la carriera di Blake Lively. Se il cast principale è già stato annunciato, manca ancora la conferma del ritorno per un cameo dei protagonisti originali. Ci saranno o no?

Se già prima Chace Crawford (Nate Archibald) e Penn Badgley (Dan Humphrey) avevano espresso il loro interesse, adesso è Ed Westwick (Chuck Bass) ad dare un indizio, anche se in modo non diretto.

L’attore, che recentemente abbiamo visto nella serie tv White Gold, ha postato su Instagram una vecchia immagine di Gossip Girl, con una didascalia che lascia qualche speranza ai suoi fan. “Che bei tempi, starei ancora bene nella limousine?”.

Al momento, l’unica conferma del cast originale è Kristen Bell, di nuovo voce narrante della serie.

Il reboot di Gossip Girl è prodotto dai creatori originali, Josh Schwartz e Stephanie Savage, mentre la sceneggiatura è stata affidata ancora una volta a Joshua Safran.

Le riprese dovevano iniziare quest’anno, ma a causa del coronavirus la produzione è stata slittata e ancora è incerta la data di uscita, che si spera essere entro il 2020.

Nel cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), troviamo: Emily Alyn Lind (Amanda Clarke da giovane nella serie Revenge), Whitney Peak (la gemella Judith in Le terrificanti avventure di Sabrina), Eli Brown (Dylan Wright nella serie The Perfectionists), Jason Gotay, Tavi Gevinson e Thomas Doherty.