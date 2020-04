Giove sembra un’opera d’arte nelle foto della NASA

Un pianeta o un quadro? Queste immagini spettacolari di Giove possono creare confusione per quanto sono belle. A scattarle, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata la sonda della NASA Juno, partita nel 2011 per catturare i segreti del re del Sistema solare.

Comprendere l’origine e l’evoluzione di Giove, cercare il suo nucleo solido, mappare il campo magnetico, misurare l’acqua e l’ammoniaca nelle profondità atmosferiche, osservare le aurore.