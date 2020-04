Gionata e i Pokémon nel singolo “Game Boy”

Così Gionata racconta il brano: «Game Boy è il simbolo di una generazione nata negli anni ’90 che passava le giornate con la console portatile della Nintendo, persa in quei pochi centimetri di schermo senza illuminazione. Il confronto con quel periodo crea un legame che non vuole essere dimenticato: in un presente in cui non bastano nemmeno più le serie tv e gli amici al bar, comprare un Game Boy è un atto di rivendicazione dell’infanzia, per ricordare – e per dimostrare – che “siamo stati giovani anche noi, ci vestivamo da supereroi”».