Dallo Stornello al Rap 6: aperte le iscrizioni

Dallo Stornello al Rap: aperte le iscrizioni alla sesta edizione del talent della canzone romana. Per partecipare c’è tempo fino al 30 giugno

Riaprono le iscrizioni al talent della canzone romana che porta i giovani artisti al successo!

Annunciata sulle varie dirette Instagram e Facebook dall’artista Elena Bonelli, ideatrice e madrina dell’operazione, si aprono le iscrizioni alla 6° edizione di Dallo Stornello al Rap.

Dopo aver lanciato gli artisti Cranio Randagio, Simone Gamberi, Emilio Stella, Nicole Riso e Mirkoeilcane (Premio della Critica Mia Martini e Premio Jannacci a Sanremo 2018), Elena Bonelli, La voce di Roma, torna alla ricerca di talenti under 35 che creino nuovi brani in dialetto romano o in italiano con tema la città di Roma ma con una novità per questa nuova edizione, un focus sulla difficile situazione di emergenza sanitaria che ha investito l’Italia in questi difficili primi mesi del 2020.

“Sarà un’edizione dedicata al ricordo delle vittime della pandemia di COVID-19 che duramente ha colpito la nostra nazione e la città di Roma” spiega l’artista Bonelli in diretta social, “Per questo anno sarà infatti data maggiore attenzione ai brani che trattino questo surreale e triste momento”.

DALLO STORNELLO AL RAP, il primo talent della romanità, si pone l’obiettivo di risvegliare nei giovani capacità artistiche e creare la nuova canzone romana in qualsiasi genere musicale dal Pop, Rock, Folk, Melodico, fino al Rap raccontando le mutazioni e le realtà della CAPUT MUNDI.

Lo storico del concorso e il regolamento su www.elenabonelli.com e su www.facebook.com/dallostornelloalrap.

Al vincitore sarà prodotto un disco con un’importante casa discografica.

L’iscrizione al concorso è gratuita e la scadenza per la presentazione dei brani musicali è fissata il 30 Giugno 2020. Sarà sufficiente mandare un brano, come da regolamento, alla mail dallostornelloalrap@romanelmondo.eu o riempire il form sul sito www.elenabonelli.com.

Di grande prestigio i nomi dei giurati che negli anni si sono avvicendati: Antonello Venditti, Ernesto Assante, Amedeo Minghi, Simone Eleuteri (Danno), Peppe Vessicchio, Claudia Gerini, Flaminio Maphia, Simona Izzo, Max Giusti, Federico Moccia, Gianni Mazza, Marinella Venegoni e molti altri …

Il comitato della 6° edizione è in fase di composizione e sarà svelato sulle pagine Facebook e sul profilo Instagram del concorso. La giuria sarà in seguito chiamata a scegliere tre vincitori in una rosa di sei proposte che dovranno pervenire entro il 30 Giugno 2020.

Per tutte le news segui i profili Facebook e Instagram del concorso e il sito www.elenabonelli.com.