Cartoons on the Bay 2020: selezionati i finalisti

Cartoons on the Bay – Pulcinella Awards 2020: annunciati i finalisti, sono 51 le opere selezionate per il gran finale del prossimo dicembre

Sono state selezionate le 51 opere finaliste dell’edizione 2020 di Cartoons on the bay, Festival dell’Animazione Crossmediale e della Tv dei Ragazzi, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo e i comuni di Pescara e L’Aquila, in programma a Pescara dal 3 al 5 dicembre.

Cinque produzioni in competizione per ogni categoria, 16 per la categoria Lungometraggi.

Sono 20 i Paesi che prenderanno parte alla fase finale del concorso.

Questi i lavori scelti dalla Giuria di preselezione tra le 350 opere pervenute.

Serie TV Preschool (2-4 anni)

1.Hey Duggee

2.Olobob Top

3.Take Flight

4.Lupin’s Tales

5.Brave Bunnies

Serie TV Upper Preschool (4-6 anni)

1.Boris: The Tablete

2.Anittinha’s Club

3.Fox and Hare

4.Splat & Seymour

5.Topo Gigio

Serie TV Kids (7-11 anni)

1.The Rubbish World of Dave Spud

2.Tig n’ Seek

3.Big CIty Greens

4.Urban Legends

5.Coach me if you can

Opere Multimediali Interattive

1.Luigi’s Mansion 3

2.The Outer Worlds

3.Death Stranding

4.MediEvil

5.Control

Serie TV Live Action/Ibridi

1.Game Crashers

2.Fumbleland!

3.Monstershop

4.Dino Dana

5.Endlings

Piloti di Serie TV

1.The Book of Dreams

2.We are Family

3.Fox Tales

4.Frieda Fox: the Windmachine

5.Tweetville

Cortometraggi

1.400 MPH

2.The Snail and the Whale

3.Dreams in the depths

4.The big wave

5.For a Fistful of Toffees

Lungometraggi

1.Sheep and Wolves: Pig Deal

2.Up Up & Up

3.Slick Rick

4.Vic the Viking and the Magic sword

5.Arctic Dogs

6.Alice-Miranda Friends Forever

7.Ejen Ali The Movie

8.The Swallows of Kabul

9.Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

10.The Longleg

11.Raven the Little Rascal, Hunt for the Lost Treasure

12.The bears’ famous invasion

13.Ville Neuve

14.The Prince’s Voyage

15.Steven Universe: The Movie

16.Lava

Saranno invece 64, tra tutte le categorie, le opere scelte per la selezione fuori concorso Panorama Internazionale.

Tra tutte le opere della selezione ufficiale verranno scelti anche i vincitori delle targhe premio UNICEF e Migranti Cartoon”. A decretare i vincitori tra le opere in gara sara’ la Giuria internazionale formata da John Pomeroy (regista, disegnatore e sceneggiatore, art director), Annalisa Liberi (Responsabile prodotti di acquisto Rai Ragazzi), Marie-Claire Isaaman (Amministratore delegato di Women in Games), Patricia Vasapollo (Responsabile prodotti per famiglie e fiction HR/ARD) e Yago Fandiño (Direttore dei contenuti per i ragazzi di RTVE).

A comporre la Giuria lungometraggi del Cartoons on the bay sono Stefania Ulivi (Giornalista del Corriere della sera), Arianna Finos (Giornalista La Repubblica) e Flavio Natalia (Direttore e giornalista di CIAK). Della Giuria del concorso Pitch Me fanno invece parte le autrici e disegnatrici Katjia Centomo e Valentina Bertuzzi e il Direttore di RaiPlay e Rai Digital Elena Capparelli.

Per tutte le altre notizie sull’edizione 2020 di Cartoons on the Bay bastera’ consultare il sito www.cartoonsbay.rai.it e le pagine social https://www.facebook.com/cartoonsonthebay e https://www.instagram.com/cartoonsonthebay/.