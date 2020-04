Apprendimento adulti: novità su community Epale

Apprendimento degli adulti: la risposta della community Epale all’emergenza COVID-19 con una strategia globale per aiutare la comunità

L’epidemia di Covid-19 non ha solo influenzato in modo significativo la vita domestica e familiare, ma ha costretto tutti ad adattarsi a nuovi modi di lavorare. L’educazione degli adulti non è stata esclusa da questi cambiamenti che hanno spinto insegnanti, formatori e responsabili educativi ad esplorare e adottare nuovi strumenti e tecniche online per continuare le attività di apprendimento.

La piattaforma Epale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha ora un ruolo più cruciale che mai nel supportare e connettere la comunità dei professionisti dell’apprendimento degli adulti. Un luogo online in cui la comunità può riunirsi per condividere idee, strumenti, risorse e formazione per aiutarsi a vicenda a superare questa crisi. Chi si iscrive può beneficiare della preparazione e dell’esperienza degli altri membri e degli esperti che prestano la loro collaborazione alle unità nazionali e centrale, connettendosi quindi a una comunità professionale e motivata.

In risposta all’emergenza sanitaria pubblica COVID-19, EPALE ha messo insieme una strategia globale per aiutare la comunità che prevede le seguenti iniziative:

Interviste Epale

Accanto agli articoli, è stato avviato di recente un nuovo formato che sarà alimentato a cadenza regolare: le interviste per studiare le opportunità di apprendimento digitale disponibili durante la crisi del Covid-19 ed esplorare modi per superare gli ostacoli all’accesso. Con l’aiuto di esperti verranno indagati aspetti specifici dell’accesso all’apprendimento digitale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la mobilità e l’erogazione di formazione per obiettivi diversi. L’obiettivo è condividere un ampio spettro di competenze e coinvolgere esperti di diversa estrazione e provenienti da diversi paesi.

Leggi l’ultima intervista realizzata

Kit di risorse

Questi tempi di inattività sono un’opportunità ideale per l’upskilling e lo sviluppo personale, ed Epale offre una vasta raccolta di risorse educative come il Resource Kit, una serie di kit che raggrupperanno risorse, strumenti e migliori pratiche sull’educazione degli adulti attraverso l’apprendimento a distanza.

Il Kit n.1 è già online

Storie della Community Epale

In un momento particolare come questo, di cambiamenti e sospensioni, la condivisione di idee e l’esempio di altri riveste ancora più importanza. Per rilanciare la collaborazione della comunità Epale sui temi del presente, sta per essere aperto un invito affinchè l’intera comunità di apprendimento degli adulti condivida le proprie esperienze, problemi e soluzioni sull’e-learning, l’insegnamento online e la mobilità virtuale. È importante interpretare le condizioni di studio e lavoro attuali come un’occasione per condividere idee e incoraggiare azioni positive, per non essere sopraffatti da questa pandemia ma trarre ispirazione gli uni dagli altri in un momento difficile.

L’obiettivo dell’invito è raccogliere storie, esperienze, soluzioni e dare loro visibilità sulla piattaforma e sui social media in modo che chiunque possa trarne vantaggio. Le storie non devono necessariamente fare riferimento alle esperienze sviluppate durante l’emergenza del Coronavirus, ma dovrebbero eventualmente ispirare soluzioni e strategie per migliorare le opportunità di e-learning, l’insegnamento online e ripensare l’offerta di apprendimento per adulti.

Discussione online

Mercoledì 27 maggio 2020 a partire dalle ore 10:00 CEST, Epale ospiterà una discussione online sulla risposta educativa alla necessità di fornire l’apprendimento a distanza. In che modo i fornitori di formazione e apprendimento stanno affrontando le conseguenze della perturbazione causata da Covid-19? Partecipa a questo dibattito e condividi la tua esperienza. Sei stato o sei attualmente coinvolto in progetti interessanti riguardanti le competenze digitali e la fornitura di e-learning? Condividi il tuo know-how e le tue prospettive con la community di Epale! Presto verrà pubblicato il link per partecipare alla discussione online.

Visita Epale e scopri le altre novità in arrivo.