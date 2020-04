Gruppo Arthemisia: impossibile riaprire le mostre il 18 maggio

Per Iole Siena, Presidente del Gruppo Arthemisia, la riapertura delle mostre a partire dal 18 maggio è una strada impraticabile: ecco perché

“Il 18 maggio abbiamo in programma una riapertura del commercio al dettaglio e anche musei, mostre e biblioteche, allenamenti a squadre in campo sportivo”. Ad annunciarlo è stato il presidente del consiglio Giuseppe Conte a proposito della fase due.

Per Iole Siena, Presidente del Gruppo Arthemisia, la riapertura delle mostre a partire dal 18 maggio è però impossibile. Ecco perché.

“Le imprese che operano nel settore della cultura hanno subito perdite enormi a causa della chiusura obbligata delle attività per la pandemia del COVID-19.

Il settore delle mostre d’arte è uno dei più colpiti per due motivi: il primo è perché vive soltanto sugli incassi delle biglietterie, che sono di fatto bloccate dalla metà di febbraio; il secondo è che i costi delle mostre si sostengono al 95% prima dell’apertura, mentre i ricavi sono tutti successivi. Quindi, cosa è successo con la chiusura improvvisa? Le imprese si sono trovate con tutti i costi delle mostre aperte o in apertura ma senza incassi. E considerando i costi non proprio contenuti delle mostre… si parla di qualche milione di euro.

A sorpresa e diversamente da quanto programmato negli altri Paesi, si è appreso solo ieri che in Italia è prevista una riapertura delle mostre il 18 maggio” aggiunge la presidente del Gruppo Arthemisia.

“Si comprende e si apprezza la volontà di dare un segnale positivo per il turismo e per il Paese, ma una riapertura così ravvicinata non è tecnicamente sostenibile per i seguenti motivi:

1. Non c’è stata ancora una risposta su eventuali sostegni per le imprese della cultura: con le grosse perdite subite, non è possibile correre ulteriori rischi senza sapere se vi saranno aiuti e come si potranno portare avanti le attività.

2. Il periodo maggio-settembre è notoriamente quello con le minori affluenze di pubblico alle mostre. In tempi “normali” aprire una mostra a maggio equivale a una perdita certa (la stagione primaverile delle mostre va da febbraio a giugno); in questo momento, con i contagi e la paura ancora diffusi, significherebbe aprire per (forse) pochissime persone al giorno. Va anche considerato il fattore psicologico: dopo quasi due mesi di quarantena, quante persone vorranno recarsi in un luogo chiuso come lo spazio espositivo di una mostra? E quante, con le incertezze economiche correnti, potranno spendere soldi per visitare una mostra?

3. Il pubblico delle mostre è composto per il 10% dal pubblico scolastico (escluso in questa fase), per il 40% dal pubblico dei gruppi (escluso in questa fase), per il 15% dal pubblico di turisti (escluso in questa fase), per il 15% dal pubblico over 65 anni (escluso in questa fase).