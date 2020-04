Skam 4: Netflix rilascia una nota vocale e i fan si scatenano sui social. La serie sarà prossimamente disponibile anche su TIMVision

Ancora non abbiamo una data ufficiale dell’arrivo di Skam Italia 4: la sola certezza è che arriverà quest’anno e sarà disponibile in contemporanea su TIMVision e Netflix. La regia e la sceneggiatura della quarta stagione sono affidate nuovamente a Ludovico Bessegato, produttore creativo per Cross Productions.

In attesa di poter rivedere gli amatissimi protagonisti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Netflix ha pubblicato una nota vocale in cui Sana, la protagonista di Skam 4 interpretata da Beatrice Bruschi, avverte le amiche di non poterle raggiungere ad un appuntamento. Inutile dire che il post ha scatenato i fan, mandando in trending topic l’hashtag #skamitalia.

SKAM 4, LA STORIA

La nuova stagione sarà incentrata sul personaggio di Sana, interpretata da Beatrice Bruschi, per affrontare il tema dei giovani musulmani di seconda generazione.

SKAM ITALIA MOLTO PIÙ DI UNA SERIE

Skam è una delle web serie più amate dagli adolescenti di tutto il mondo, dalla Cina all’Australia, perché sa parlare dei giovani e sa parlare al pubblico young senza risultare pesante, moralista e ‘bacchettona’ nei confronti dei ragazzi. Al contrario, è una serie fresca, leggera ma non superficiale e sa appassionare il suo pubblico grazie alle storie che racconta e ai personaggi seguitissimi sui social. Questo teen drama è molto più di una serie perché chi la segue, come hanno raccontato gli attori, si rispecchia nei protagonisti. C’è chi grazie al personaggio di Martino è riuscito a far coming out con la famiglia, chi con gli amici e chi ha subito bullismo ha trovato la forza di reagire grazie al personaggio di Eva. Se gli attori sono orgogliosi e colpiti di vedere quanti ragazzi superino dei problemi grazie alle vicende che coinvolgono i protagonisti nella serie, a noi ha colpito l’empatia e la capacità di ascolto che tutti gli attori di Skam mostrano nei confronti dei loro fan.