Le Case della Memoria si visitano online

Memoria in movimento #memoriainmovimento è l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Case della Memoria con tour virtuali

Un percorso virtuale pensato per far conoscere le Case della Memoria in questo periodo in cui, purtroppo, le loro porte sono chiuse. È “Memoria in movimento” (#memoriainmovimento), l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Una serie di filmati realizzati da Lisa Capaccioli, pensati per evocare le suggestioni sprigionate dai luoghi in cui hanno vissuto i grandi personaggi rappresentati dalla rete nazionale di case museo.

Ecco allora, uno stralcio del diario di Donna Ignazia Crescimanno, per perdersi e ritrovarsi nella bellezza di un temporale vissuto nel suggestivo Castello di Donnafugata, in Sicilia. Oppure un mini tour di Casa Guidi, il buen retiro fiorentino di Elizabeth Barrett e Robert Browning, attraverso le parole di Virginia Woolf. O ancora un viaggio nella poesia di John Keats, il cui ricordo è ancora oggi custodito nella Keats-Shelley House di Piazza di Spagna a Roma.

«Il nostro Paese, e il mondo intero, stanno attraversando un momento difficile. Come tante altre attività, anche le nostre istituzioni sono chiuse al pubblico – commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della memoria -. Ma questo non ci impedisce di agire in vista del domani e tenere viva la memoria anche in questo momento in cui tutti siamo chiamati a rispettare una serie di restrizioni per il bene comune».

«È vero, le nostre porte sono chiuse – aggiunge Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Ma il nostro obbiettivo è quello di provare a utilizzare questo tempo di stop forzato per fare qualcosa che possa essere utile per il futuro di tutte le realtà che fanno parte della nostra Associazione. Siamo fermi, ma non dobbiamo essere immobili. E non dobbiamo dimenticare tutta la bellezza che è lì ad attenderci».

I video sono disponibili sul nuovo canale YouTube dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Appena creato, il canale nasce con l’obbiettivo di aprire una finestra sulle abitazioni dei grandi personaggi che fanno parte della reta, disseminate in tutta Italia.

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 78 case museo in 12 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia ed Emanuele Cacherano, Michele De Napoli, Aurelio Saffi, Antonio Boschi e Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Giuseppe Garibaldi, Francesco Baracca, Giovanni Verità, Ugo Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il Cimitero degli Allori a Firenze e la Casa della Memoria di Milano.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante” del Programma UNESCO “Memory of the World” (sottocomitato Educazione e Ricerca). Info: www.casedellamemoria.it