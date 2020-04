In arrivo Default, il primo album dei Be.holders: un disco fra cinismo esistenziale, caduta di ideali e e fallimenti generazionali

Esce il 30 aprile l’album d’esordio dei Be.holders, “Default“, per Blossom Bisquits. L’uscita è anticipata dal video del singolo Implosion/Explosion, e sarà disponibile in formato digitale sulle principali piattaforme di streaming online.

Default contiene 8 tracce sintesi del lavoro di composizione dell’ultimo anno del duo. I brani sono sorretti da una base strumentale dove l’elettronica si alterna a paesaggi ambient e richiami tra post-punk e art-rock.

L’album segue idealmente la scia tracciata da Radiohead e Portishead fondendosi infine con le sperimentazioni, care all’IDM britannica degli anni 90, di Boards of Canada e Autechre.

Per quanto riguarda le liriche, tutti i testi sono in lingua inglese, e affrontano il tema dell’evasione da una società sempre più in declino, degradata e povera di valori nei quali l’individuo non si riconosce.

L’obiettivo è porre al centro dell’album una riflessione sulla condizione dell’uomo moderno.

TRACKLIST

Fake laugh Mosquito Burst of heat Implosion/Explosion Weird moves Body down The last call Little mental trip

GUARDA “IMPLOSION/EXPLOSION”

YouTube: https://bit.ly/impexpvid

CREDITS

Scritto e prodotto da Davide S.

Registrato, mixato e masterizzato da Gianluca Lo Presti al Loto Studio 2.0 – Filetto, Ravenna

BE.HOLDERS – Russi (RA)

Francesco Rossi: voce, liriche

Davide Santandrea: elettronica, chitarre, sintetizzatori

Ospiti: Marcella Trioschi – violoncello

LINKS

Facebook: https://www.facebook.com/be.holderss/

Instagram: https://www.instagram.com/be.holders/