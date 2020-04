Schiava di Roma: Tauro Boys online con il video

I Tauro Boys online con il videoclip del nuovo singolo Schiava di Roma: una canzone che ben riflette l’esperienza dell’Italia ai giorni nostri

È online il video di “Schiava di Roma”, il nuovo singolo dei Tauro Boys.

Il brano, scritto dagli stessi Tauro Boys e prodotto da Machweo, è una canzone che ben riflette l’esperienza dell’Italia ai giorni nostri, con particolare riferimento alla situazione di crisi degli ultimi anni. Un vero e proprio inno nei confronti dell’Italia madrepatria, che logorata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus non si scoraggia, stringendosi nuovamente in un grande abbraccio, un invito a lottare insieme per far fronte a questo periodo incredibilmente buio.

“Schiava di Roma – dichiara la band alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – è il frutto di un sentimento d’amore collettivo che ci unisce e che da sempre nutriamo nei confronti della nostra nazione, una sorta di sfogo in cui parafrasando l’inno di Mameli ci appelliamo alla fiducia di vincere questi tempi duri. Seppur concepita verso la fine dello scorso anno come messaggio di speranza verso un’Italia di fine decennio che già si presentava affranta da mille difficoltà, Schiava di Roma assume una valenza di particolare importanza soprattutto in questo terribile momento estremamente delicato di emergenza sanitaria in grado di unirci tutti come fratelli indistintamente”.