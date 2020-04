Jessica Zanella racconta libri online ai bimbi

Ai microfoni dell’Agenzia Dire racconta la sua quarantena: «Questa iniziativa nasce per responsabilità, per non lasciare soli i bambini. Non nasce sicuramente per vivere, per essere retribuita». Cosa succede ai tempi del coronavirus a chi nelle scuole svolge attività integrative? Una figura professionale come la sua, com’è inquadrata al livello culturale e sociale? Evidentemente male, perché Jessica se non lavora non guadagna, nonostante le ore nelle scuole pubbliche e gli appuntamenti fissi in diverse librerie della capitale.