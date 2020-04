Il tour di Enrico Nigiotti slitta a ottobre

Enrico Nigiotti rinvia al prossimo autunno il tour: l’appuntamento è ora al 19 ottobre con la prima data al Teatro Colosseo di Torino

Il tour nei teatri di Enrico Nigiotti, ‘Live 2020’, in programma a maggio è rimandato. A comunicarlo è lo stesso artista sui suoi canali social.

“Mi dispiace tanto – si legge nel post come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – mi avrebbe fatto molto bene in questo momento cantarci addosso. Ci vediamo ad ottobre però! Sarà più bello e più forte. Io adesso sto solo pensando a scrivere cose nuove ed aspettare di farvele sentire”. L’appuntamento è ora al 19 ottobre con la prima data al Teatro Colosseo di Torino. In calendario, poi, il Teatro Celebrazioni di Bologna (20 ottobre), il Teatro Verdi di Firenze (22 ottobre) e il Teatro Acacia di Napoli (26 ottobre).

Il recupero delle date di Milano, Roma e Livorno, inizialmente previste per il 5, il 19 e il 21 maggio, saranno comunicate entro il 29 maggio. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.