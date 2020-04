Post Malone omaggia i Nirvana in streaming

Post Malone omaggia i Nirvana in un live streaming di beneficenza: il concerto da casa sarà online sul canale YouTube del cantautore

Post Malone ha annunciato un live tributo ai Nirvana. Il cantautore si esibirà in streaming sul suo canale YouTube il 24 aprile quando in Italia sarà mezzanotte. Durante l’evento saranno abilitate le donazioni per chi volesse sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ad annunciare l’evento lo stesso Post Malone, al secolo Austin Richard Post, con un video di pochi secondi.

Per il live, Post Malone selezionerà i brani dei Nirvana che più ama e quelli che verranno richiesti dai fan in questi giorni. L’artista è da sempre un grande fan del gruppo, come dimostra il tatuaggio che ha impresso sul viso e che prende spunto da uno dei brani di “Nevermind”, ovvero “Stay Away”.

Nei giorni scorsi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Posty è stato vicino ai suoi fan in quarantena per l’emergenza Coronavirus. L’artista ha pubblicato il suo numero di cellulare su Instagram e invitato i followers a scrivergli. Una chiacchierata, si sa, può risollevare il morale in lockdown.