Okunoshima: l’isola dei conigli è in Giappone

Okunishoma è Rabbit Island: in Giappone c’è l’isola dei conigli. L’ex base segreta, oggi disabitata, è il Paradiso di questi paffuti roditori

In principio erano solo in due. Poi sono diventati un esercito. Se si visita Okunoshima, in Giappone, c’è una regola da ricordare: attenti quando date da mangiare ad un coniglio.

Conosciuta come Rabbit Island, isola dei conigli, la sua caratteristica è, come suggerisce il nome, la presenza di una sovraffollata popolazione di paffuti roditori.

È un mistero, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), come i primi conigli siano arrivati fin lì.

L’isola è stata utilizzata come base segreta per i test con gas letale dall’esercito imperiale giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dal 1929 al 1945, più di 6.000 tonnellate di gas tossico sono state prodotte sull’isola remota, con un programma avvolto nella segretezza. Per 16 anni, Okunoshima è stata lasciata fuori dalle mappe.

Alcune fonti affermano che i conigli siano stati portati sull’isola per testare gli effetti del veleno e lasciati liberi quando la guerra finì.