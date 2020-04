Moda e innovazione: H&M Foundation assegna premi

Quinta edizione per il Global Change Award promosso dalla no-profit H&M Foundation che ha premiato con 1 milione cinque innovazioni nella moda

Per la moda sostenibile è un vero e proprio “Premio Nobel”: il Global Change Award 2020 è promosso dalla no-profit H&M Foundation ed è giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Straordinario l’interesse che il premio ha suscitato e crescente, anno dopo anno il numero dei progetti canditati: la giuria del Global Change Award ha selezionato cinque innovazioni vincitrici su 5.893 proposte provenienti da 175 Paesi, durante il periodo tra agosto e ottobre 2019.

Questi i vincitori del Global Change Award 2020: 300.000 euro a Incredible Cotton di Galy (Brasile) per l’impiego di biotecnologia per creare cotone coltivato in laboratorio; 250.000 euro a Feature Fibre di Werewool (Stati Uniti) per la creazione di tessuti a base di Dna proteico con colori naturali, elasticizzati e altre caratteristiche; 150.000 euro a Tracing Threads di TextileGenesis (India) per la tracciabilità delle fibre sostenibili attraverso la tecnologia a blockchain, trasparente e affidabile; 150.000 euro a Zero Sludge di SeaChange Technologies (Stati Uniti) per la separazione e pulizia delle acque reflue per eliminare i fanghi tossici nelle discariche; 150.000 euro a Airwear by Fairbrics (Francia) per la trasformazione di gas serra in poliestere sostenibile.

Oltre al milione di euro, come spiega Garantitaly H&M Foundation fa accedere i vincitori a un acceleratore d’innovazione della durata di un anno. Il programma, gestito in collaborazione con Accenture e il KTH Royal Institute of Technology, è stato pensato per avvicinare i vincitori all’industria della moda e accelerare il processo di introduzione delle loro innovazioni sul mercato.

“Sono affascinato dalle idee presentate ogni anno al Global Change Award. Le innovazioni sono una sfida al nostro modo di pensare la moda. Dobbiamo abbandonare i vecchi sistemi lineari e muoverci più velocemente verso un modello positivo e sostenibile per il pianeta. Le innovazioni vincenti aiuteranno il nostro settore a reinventarsi e, si spera, ispireranno anche altri a trovare nuove soluzioni” afferma Karl-Johan Persson del CdA H&M Foundation.