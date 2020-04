Fuori Never, il nuovo singolo dei Canova

Never è il nuovo singolo dei Canova in uscita oggi: il brano anticipa il terzo album della band. A ottobre parte il tour

I Canova hanno annunciato il nuovo singolo “Never”. Il brano esce in rotazione radiofonica e sulle principali piattaforme digitali da oggi.

In Never, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la musica ha una matrice ‘Canova’ molto identificativa, dove dolcezza e veemenza si alternano fino ad arrivare a un inevitabile assolo di chitarra alla vecchia maniera, che sarà anche l’unico assolo di tutto il disco.

In autunno arriverà i Canova torneranno live con “Il tour del disco nuovo”. La forza dei fan si è già fatta sentire forte e a meno di un mese dall’annuncio del tour, le date di Bologna e Roma sono raddoppiate, dopo il sold out dei primi due appuntamenti nelle stesse città.

Queste sono le date del tour organizzato da Magellano Concerti:

2 OTTOBRE – FIRENZE – FLOG

9 OTTOBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV (sold out)

10 OTTOBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV (nuova data)

16 OTTOBRE – ROMA – MONK (sold out)

17 OTTOBRE – ROMA – MONK (nuova data)

23 OTTOBRE – RONCADE (TV) – NEW AGE

I biglietti per le date del tour dei Canova sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: www.magellanoconcerti.it.